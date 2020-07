Die aufsummierte Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen steigt auf 751, Stand 25. Juli, 17 Uhr.

Fünf neue Corona-Infektionen gibt es in Paderborn und jeweils eine Infektion in Delbrück und Bad Wünnenberg. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist unverändert zum Vortag : Insgesamt haben 688 Menschen eine Corona-Infektion überstanden.

Die meisten der 29 aktiven Fälle gibt es weiterhin in Paderborn (19), weitere in Delbrück (4), in Bad Lippspringe (3), in Salzkotten (2) und in Bad Wünnnenberg (1). In Altenbeken, Borchen, Büren, Hövelhof und Lichtenau ist derzeit keine Infektion bekannt.

Alle Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie lesen Sie in unserem Newsblog.