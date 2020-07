Anders, aber doch Libori

Christiane Meyer aus Marienloh und ihre Freundin Regina Jürgens aus Wewelsburg sind heilfroh, als sie ihre Plätze in der letzten Reihe des Hauptschiffes eingenommen haben. Während andere Gläubige auf andere Kirchen ausweichen müssen, in die das Pontifikalamt übertragen wird oder es zu Hause am Bildschirm verfolgen müssen, können sie alles vor Ort im Dom miterleben. Damit es keine großen Staus gibt oder viele wieder zurückgeschickt werden müssen, wurden die wenigen Plätze für Interessierte ausgelost. „Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Wir hatten uns doch erst per E-Mail am letzten Stichtag der Frist angemeldet“, sagt Meyer, die bereits als kleines Kind zusammen mit ihrer Mutter, die damals in der Dom­pfarrei tätig war, zu den kirchlichen Libori-Feierlichkeiten ging. „Das ist fast so wie ein Gewinn im Lotto!“

Libori 2020: Schreinerhebung im Dom 1/22 Foto: Besim Mazhiqi / Erzbistum Paderborn

Wie die anderen Besucher müssen auch die Freundinnen weit auseinander sitzen, nur zwei Menschen pro Bankreihe sind zugelassen. Drei-Hasen-Aufkleber markieren die exakte Sitzposition. Auf den Gesang durch die Gemeinde muss verzichtet werden. Eine kleine Besetzung des Domchores singt im Hochchor, der Gemeindegesang wird von einer Schola auf der Empore im Westchor des Gotteshauses übernommen.

Auf viele gewohnte Bilder müssen Libori-Fans verzichten: Keine bischöflichen Gäste aus der Weltkirche, keine Prozessionen und auch die übliche Verehrung der Reliquien musste entfallen: „Libori 2020 ist ganz anders. Ganz anders, als wir es gewohnt sind und auch Generationen vor uns“, mit diesen Worten spricht Erzbischof Hans-Josef Becker das aus, was viele im Dom denken. „Die Erfahrungen der letzen fünf Monate haben uns erkennen lassen, wie sehr wir gefährdet sind. Wir stehen an einer Schwelle, wo unser Steigerungswahn des Immer-höher, -tiefer, -mehr, -weiter und -schneller eine Schallgrenze erreicht hat.“ Das Leitwort des Liborifestes 75 Jahre nach Kriegsende lautet „et in terra pax – Friede auf Erden“.

Natürlich durfte auch der traditionelle Libori-Tusch nicht fehlen. Wegen der Corona-Pandemie und den Abstandsregeln wurde er jedoch von deutlich weniger Bläsern gespielt. Denn gerade in dieser Musikgattung gelangen viele Aerosole in die Luft. „Normalerweise sind wir immer 35 bis 40 Musiker, dieses Mal sind wir aber nur zu zwölft. Mehr ist leider wegen der Abstandsregelungen nicht möglich“, erzählt Dirigent Andreas Steins. „Sechs Meter nach vorne, zwei Meter zur Seite – das sind die Abstände, die eingehalten werden müssen.“ Jeder Musiker nimmt demnach knapp 10 Quadratmeter ein – eine logistische Herausforderung für das Erzbistum. „Die Ausgewogenheit der Klangfarben ist aber auch in kleiner Besetzung gegeben, aber der voluminöse Klang wird sicherlich fehlen“, so die Befürchtung Steins, der auch das Blasorchester vom Ausbesserungswerk leitet. Für die Gäste ist es trotzdem ein beeindruckendes Erlebnis. Den Libori-Tusch per CD abzuspielen, wäre keine Option gewesen.