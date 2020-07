Im Hintergrund ist das Rathaus mit tausenden Zuschauern zu sehen – jedoch nur als XXL-Foto. Denn wegen der Corona-Pandemie musste die weltliche Libori-Eröffnung abgesagt werden. Stattdessen versucht eine kreative Gruppe um Christoph Meironke (Wabsolute) und André Weihrauch (AFV Medien) zusammen mit der Stadt, das neuntägige Volksfest-Erlebnis als Live-Übertragung aus einem Studio in die heimischen Wohnzimmer zu bringen.

Und der Erfolg gibt den Organisatoren recht: Allein ihr ­Live-Stream am ersten Tag erreichte bereits mehr als 5500 Aufrufe und 500 Zuschauern, die gleichzeitig online waren. Und vor vielen Bildschirmen sitzen mehrere Leute. Etwa 20 Minuten verfolgten die Zuschauer das Programm, was ein guter Wert bei Live-Streams ist. „Damit sind wir zufrieden. Wir rechnen aber damit, dass die Zahlen noch weiter steigen”, betonte Andre Weihrauch, der glücklich ist, dass es keine größeren technischen Probleme gegeben hat. Bei den Kommentaren gab es nahezu durchweg lobende Worte. Eine Kostprobe: „Das hat sich mehr nach Libori angefühlt, als ich gedacht habe”, „Danke! Es war einfach klasse!“ oder „Kein Ersatz, aber coole Idee!“ und „Hat riesen Spaß gemacht. Auch uns Alten (66 und 67).“

Zu Beginn seines Auftritts blickte Bürgermeister Michael Dreier auf die Eröffnung im Dom zurück: „Betrübt ist man ein schon Stück, wenn man aus dem Dom rauskommt und auf den leeren Dom- und Marktplatz blickt. Normalerweise kommt einem dann der obligatorische Duft aus Mandeln und Weihrauch entgegen”, betonte Bürgermeister Michael Dreier, der zum Auftakt mit Radio-Hochstift-Moderator Tobias Fenneker das erste Bier zapfte.

Über die gesamte Libori-Zeit, also bis zum 2. August, werden Julia Ures, Martin Warm und Christopher Müller als Moderatoren-Team durch ein speziell zusammengestelltes Programm mit knapp 20 Bands im Live-Stream führen. Als Drehort dient unter anderem das Gemeinschaftsstudio der Firma Lean Pro und AFV Medien in Elsen. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt den Aufwand, um die „fünfte Jahreszeit“ gekonnt zu präsentieren. Zur Verfügung stehen laut André Weihrauch von AFV Medien mehr als zehn Kameras, 100 Scheinwerfer und 30 bis 40 Mikrofone. Ein 20-köpfiges Team sorgt im Hintergrund für das Gelingen der Aufnahmen, die in vier Bühnen an zwei Standorten in der Stadt zur Verfügung stehen.

Den Abschluss eines jeden Libori-Digital-Livestreams bildet eine neue Fassung des Paderborn-Liedes, die Sebastian Brumby (19) und Timo Deutschmann (23) produzierten. Es feierte am Samstag Premiere. Darin singen 130 Menschen gemeinsam bei sich zu Hause die Stadthymne, begleitet von der Madison Band.

Mit viel Aufwand und Technik werden die Sendungen erstellt. Foto: Jörn Hannemann

