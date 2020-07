Alle 29 Wahlbezirken wurden besetzt, es kandidieren zwölf Frauen und 17 Männer. Nach Angaben der Wählergemeinschaft ist die jüngste Kandidatin 18 Jahre alt, der älteste Kandidat 66.

„Für Paderborn hat seit unserer Fraktionsgründung 2017 bewiesen, dass eine sachorientierte und ideologiefreie Politik in Paderborn erfolgreich ist”, betont die Wählergemeinschaft in einer Pressemitteilung. „Mit unserer Unterstützung wurden seit 2017 wegweisende Beschlüsse für die Stadt Paderborn gefasst, es gibt Innovationen statt lähmender, bleischwerer und schwarzer Machtpolitik.” Für die Zukunft sei es nun ihr Anspruch, mit möglichst starker Stimme im Rat vertreten zu sein und den Rat weiter mit ihren Ideen und ihrer Sacharbeit zu beleben, führt die Wählergemeinschaft weiter aus.

„Unnötig Gelder verbrannt“

Für Paderborn erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass sie schon 2018 detaillierte Planungen zur Dempsey-Kaserne und zum Erhalt der Bestandsgebäude und zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum vorgelegt hätten. „Nach einem immens teuren Wettbewerb liegen nun die Ergebnisse vor, die im Wesentlichen unser Konzept bestätigen. Hätte es damals den Mut gegeben, unserem Vorschlag zu folgen, so könnten dort heute schon Menschen wohnen.” Die Verwaltung und die anderen Fraktionen hätten nicht nur unnötig öffentliche Gelder verbrannt, sondern auch viel Zeit verspielt.

Es sei Für Paderborn gelungen, ein Team zusammenzustellen, in dem nicht nur Männer und Frauen annähernd paritätisch vertreten seien, sondern auch Kandidaten, die sich als Experten in ihren Berufsfeldern auszeichnen, schreibt die Wählergemeinschaft: „Dies aus der Überzeugung heraus, dass unsere Ideen und unsere Sacharbeit mehr erreichen werden als festgefahrene Ideologien.“

In der Wählergemeinschaft engagieren sich (genannt ist die Reihenfolge der Personen auf nebenstehendem Foto): In der 1. Reihe: Stephan Hoppe, Alice Martini, Rainer Lummer, Benita Brüning, Thomas Anke. In der 2. Reihe: Naomi Banks, Artur Schatz, Constance Montino, Michael Keller, Bettina Klaßen-Leitloff. In der 3. Reihe: Burak Öniz, Markus Leitloff, Lukas Dirker, Whitney Banks In der 4. Reihe: Cindy Grahl, Josef Glas, Joselien Kadi, Julian Henke, Helmut Wildfeuer In der 5. Reihe: Maximilian Martini, Jutta Montino, Kai Hübner, Ulrike Brinkschröder und Alexander Martini.