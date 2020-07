Langsam, aber sicher wird es auch in der Innenstadt von Paderborn wieder voller. Nachdem Corona längere Zeit für eher geringe Fallzahlen gesorgt hat, stellt die Polizei Paderborn fest, dass zur Zeit vermehrt Langfinger unterwegs sind. Diebe fühlen sich im Gedrängel der Innenstädte einfach besonders wohl, mahnt die Polizei zur Vorsicht

Am Samstag kam es über den Tag verteilt zu insgesamt sieben Taten, die sich in der Liboristraße, am Rathausplatz, Domplatz, Westernstraße und an der Straße Kamp ereigneten. Die Täter stahlen dabei jeweils die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren. Die Portemonnaies wurden dabei aus Handtaschen oder Hosentaschen gestohlen.

Tipps der Polizei

Die Polizei mahnt: Taschendiebe sind vornehmlich in Menschenmengen und räumlicher Enge tätig, wo Körperberührungen oder kleine Rempeleien nicht weiter auffallen. Oftmals arbeiten die Diebe im Team mit mehreren anderen zusammen und gehen nach dem Prinzip „Einer lenkt ab, der andere greift zu“ vor. Schon vor dem eigentlichen Diebstahl beobachten die Täter ihre potenziellen Opfer sehr genau und versuchen herauszufinden, ob sich ein Griff in fremde Taschen lohnt – und natürlich, in welche Tasche gegriffen werden muss.

Um nicht bestohlen zu werden, empfiehlt die Polizei:

„Seien Sie wachsam! Nach Möglichkeit sollten Sie keine großen Bargeldbeträge mit sich führen. Bewahren Sie ihr Portemonnaie, Kreditkarten und persönliche Papiere in verschlossenen Innentaschen von Jacken, Mänteln oder Taschen, Nicht in Hosentaschen oder Außentaschen. Legen Sie Ihre Geldbörse auch nicht in offene Einkaufstaschen oder Einkaufswagen.“

Weiterhin rät die Polizei, Taschen und Rücksäcke niemals außer Augen lassen. Taschen sollten verschlossen unter dem Arm oder auf der Körpervorderseite mit dem Verschluss zum Körper getragen werden; Selbiges gilt für Rucksäcke.

Besondere Vorsicht am Geldautomaten

Besonders vorsichtig sollte man beim Geldabheben und Zahlungsvorgängen sein: „Achten Sie darauf, dass niemand ihre Geheimnummer lesen kann, wenn Sie sie am Geldautomaten oder an der Kasse in die entsprechenden Geräte eingeben. Ein gesundes Maß an Misstrauen ist in diesen Situationen sicherlich angebracht und hilft dabei, dass Sie kein Opfer werden. Lernen Sie Ihre Geheimnummer/Pin auf jeden Fall auswendig und notieren Sie diese keinesfalls! Falls Sie dennoch bestohlen wurden, lassen Sie Ihre EC- oder Kreditkarten sofort unter der kostenlosen Telefonnummer 116 116 (24 Stunden) sperren.“

„Lassen Sie niemanden sehen, wie viel Geld Sie abgehoben haben. Achten Sie darauf, dass Sie beim Bezahlen keinen in Ihre Geldbörse sehen oder gar greifen lassen. Wenden Sie sich ab und halten Sie Abstand. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen oder einen Diebstahl beobachten, wählen Sie sofort den Polizeiruf 110.“