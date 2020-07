Aktuell 30 Corona-Fälle im Kreis Paderborn

Betroffen ist vor allem Paderborn mit 20 aktiven Fällen, weitere in Bad Lippspringe (3), Bad Wünnenberg (1), Delbrück (4) und Salzkotten (2). In Altenbeken, Borchen, Büren, Hövelhof und Lichtenau ist derzeit niemand infiziert. Sieben Corona-Patienten (Plus von drei) werden im Krankenhaus behandelt, drei befinden sich auf der Intensivstation.

„Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, ist gesetzlich verpflichtet, sich in die Selbstisolation, also in häusliche Quarantäne zu begeben“, betont Dr. Constanze Kuhnert, Leiterin des Paderborner Kreisgesundheitsamtes. Zudem sind Reiserückkehrerende aus Risikogebieten verpflichtet, sich unverzüglich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen. „Wer das nicht macht, begeht eine Ordnungswidrigkeit“, unterstreicht Kuhnert. Daraus kann eine Straftat werden, wenn Quarantänebestimmungen nicht eingehalten und dadurch andere gefährdet oder infiziert werden. Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und samstags von 12 bis 16 Uhr über das Infotelefon 05251 308-3333 zu erreichen.

Mit Arbeitgeber absprechen

Die leitende Amtsärztin empfiehlt Urlaubsreisenden vor Reiseantritt und am Urlaubsort selbst, sich die aktuell geltenden Einreisebedingungen anzuschauen und mit sich mit dem Arbeitgeber abzusprechen, da ansonsten arbeitsrechtliche Konsequenzen entstehen könnten. Die NRW-Verordnung sieht eine ganze Reihe von Ausnahmen von der 14-tägigen Selbstisolation vor, wenn beispielsweise ein ärztliches Zeugnis attestiert, dass der Betreffende negativ auf das Coronavirus getestet wurde. Das ärztliche Zeugnis muss auf einer molekularbiologischen Testung auf das Coronavirus gestützt sein und darf nicht älter als 48 Stunden sein.

130 Länder Risikogebiete

Risikogebiet im Sinne der Corona-Einreiseverordnung in der ab dem 18. Juli gültigen Fassung ist ein Staat oder eine Region außerhalb Deutschlands, für welche zum Zeitpunkt der Einreise ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus besteht. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundesgesundheitsministerium, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat. Maßgeblich sind die Infektionszahlen und die Art des Ausbruchs (lokal begrenzt oder flächendeckend). Die Risikogebiete werden auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts veröffentlicht und laufend aktualisiert. Derzeit stehen 130 Länder auf der Liste, darunter zum Beispiel Ägypten, die USA, Türkei, Kuba und die Malediven.

Die Landesregierung hat am Wochenende in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Corona-Testzentren an nordrhein-westfälischen Flughäfen eingerichtet: Flugreisende aus Risikogebieten können sich in Düsseldorf, Köln-Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück kostenlos testen lassen. Die Testzentren wurden an nordrhein-westfälischen Flughäfen mit regulären Flugverbindungen aus Risikogebieten eingerichtet.

