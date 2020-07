Bierbrunnen im eigenen Garten

Die Idee, die Wahrzeichen nachzuahmen, sei in seiner ehemaligen Messdienergruppe entstanden, erzählte Claus Wiesbrock (48) am Montag: „Seit Anfang der 90er Jahre gehen wir immer an Libori zum Bierbrunnen. Man fährt ja nicht in Urlaub, wenn das Volksfest ist.“

Rathaus aus Pappe

Den Dom aus Holz hatte Claus Wiesbrock vor fast 30 Jahren für die Krippe in der Kirche Sankt Georg gebastelt. Der Turm, der stolze 2,50 Meter misst, blieb übrig und konnte jetzt wiederverwendet werden. Das Rathaus ist aus Pappe. Um es in den Garten zu bekommen, druckte der Verwaltungsangestellte der Aatalklinik in Bad Wünnenberg ein Foto des markanten Gebäudes aus und klebte es auf Pappe auf.

„Die Kinder haben angefangen zu weinen, als sie gehört haben, dass Libori in diesem Jahr ausfällt“, erzählt ihre Mutter Juliane Wiesbrock. Deshalb versprachen die Eltern Laura (7) und Jan (4), ein bisschen Libori im eigenen Garten aufzubauen. Sie hielten Wort – auch um bei sich selbst Nostalgie aufkommen zu lassen.

„Ich vermisse an Libori so viel“

„Ich vermisse an Libori so viel“, gesteht die 40-jährige Produktmanagerin eines Software-Unternehmens: „Das fängt damit an, dass man Freunde und Bekannte trifft, die man schon lange nicht mehr gesehen hat und die man nur auf Libori trifft. Dann vermisse ich den Libori-Bummel über den Pottmarkt mit der Familie, mit Oma und Uroma.“ Die Stadt sei an Libori rappelvoll, und das Volksfest habe einfach ein ganz besonderes Flair.

Die Kinder vermissen auch die Karussells, aber dieses Manko konnten die Eltern am Wochenende nicht beseitigen. Für ihren Nachwuchs und die Kinder aus der Nachbarschaft bauten die Wiesbrocks einen Limobrunnen und Spielstationen auf, an denen sie zum Beispiel Enten angeln sollten. Erwachsenen und Kindern hat die kleine Feier gut gefallen, und deswegen wird am Donnerstag noch einmal Bier aus dem Brunnen in Libori-Krüge laufen.

Der Domturm wird nicht eingemottet

Und was wird danach aus der Deko? Der Domturn werde eingemottet, aber nicht vernichtet, sagt Claus Wiesbrock. Natürlich hoffen seine Frau und er, dass im kommenden Jahr Paderborns „Fünfte Jahreszeit“ wieder ganz normal gefeiert werden kann, ohne Angst haben zu müssen, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Aber wer weiß das heute schon? Falls Libori auch 2021 nicht stattfinden sollte, hätten die Ur-Paderborner einen Trost in der Garage, könnten wieder auf den eigenen Garten ausweichen und Gäste mit den Worten „Wir sehen uns am Bierbrunnen“ einladen.