OWL-Katholiken gegen Vatikan

„Auf Fragen der Gegenwart werden Antworten der Vergangenheit gegeben. Die Verbindung von allgemeinem und sakramentalem Priestertum aller Getauften wird mit Füßen getreten. Für uns ist dieses Dokument eine große Enttäuschung“, schreiben Nadine Mersch und Jan Hilkenbach in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme.

Die beiden Vorsitzenden des Diözesankomitees haben die „In­struktion zur pastoralen Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ analysiert und „auf den ersten Seiten durchaus Grund zur Hoffnung“ erkannt.

„Die Bedeutung der Gemeinde für Begegnung, Nächstenliebe und die frohe Botschaft Jesu Christi werden beschrieben. Ja, es werden auch das Netz geschwisterlicher Beziehungen und neue Formen erwähnt. Aber dann: Nur ein Pfarrer könne eine Gemeinde leiten, dem Gottesdienst vorstehen und Garant für die Heilserfüllung der Gläubigen und der Kirche sein. Die Idee von geschwisterlicher Kirche und die Erkenntnis, dass Gemeinde sich enorm verändert hat und weiter verändern wird, finden hier keinen Widerhall. Die Realität in vielen Ortskirchen wird ausgeblendet“, heißt es weiter.

Das Schreiben der Kleruskongregation des Vatikans verbietet die Leitung von Pfarrgemeinden durch ein gleichberechtigtes Team von Priestern und Nicht-Klerikern. Außerdem wird die Zusammenlegung von Gemeinden abgesehen von begründeten Ausnahmefällen untersagt. Beides ist aber in Deutschland weit verbreitete Realität, weil es vielfach schlicht keine Priester mehr gibt.

Der Synodale Weg ringe derzeit intensiv um die Frage, wie allgemeines und sakramentales Priestertum heute im Sinne der Botschaft Jesu Christi und zum Heil der Menschen und der Kirche gelebt werden kann, so die Vorsitzenden des Diözesankomitees.

„Die Mitwirkung aller Getauften an Liturgie, Verkündigung und auch an der Verantwortung für die konzeptionellen und wirtschaftlichen Geschicke vor Ort werden in Deutschland diskutiert und seit Jahren gelebt oder erprobt. Warum sollen wir uns diese mutmachenden Erfahrungen kaputt machen lassen?“, fragen Mersch und Hilkenbach. Besonders traurig sei, dass „Frauen im gesamten Schreiben aus Rom gar nicht erwähnt werden, was aus unserer Sicht die Kleruszentrierung und das Beharren auf einer Männerkirche manifestiert“.

Im Erzbistum Paderborn mache das Zukunftsbild andere Aussagen als die römische Instruktion: „Miteinander dürfen Priester und Laien, Hauptberufliche und Ehrenamtliche, Frauen und Männer es wagen, wechselseitig Vertrauen zu schenken und Verantwortung zu übertragen und zu übernehmen.“ In diesem Sinne gehe man seit 2014 gemeinsame Schritte in die Zukunft. „Darauf wollen wir aufbauen und nicht mehr dahinter zurückfallen.“

Die Kirche als Gemeinschaft der Getauften vertrete ein Menschenbild, dass „Gott alle Menschen mit der gleichen Würde und den gleichen Rechten ausstattet. Dieses Menschenbild wollen wir auch in unseren Gemeinden leben. Wir gehen davon aus, dass der in unserem Erzbistum eingeschlagene Weg bestehen bleibt. Es gibt für uns keine Anzeichen, daran zu zweifeln – das ist gut so.“

Zum Schluss ihres Schreibens appellieren Mersch und Hilkenbach an Hans-Josef Becker persönlich: „Unseren Erzbischof und die ganze Bischofskonferenz rufen wir auf: Seid mutig – lasst Euch nicht abbringen von unserem gemeinsamen Weg.“