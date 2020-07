Mord: 30.000 Euro Belohnung ausgelobt

„Geben Sie Ihr Wissen preis“, richtet sich Ingrid Liebs, die Mutter der Getöteten, mit einem eindringlichen Appell gezielt an mögliche Mitwisser der Tat. „Sollten Sie Beihilfe geleistet haben, so ist dieser Beitrag verjährt – Sie können anonym bleiben und haben keine Strafe zu befürchten“, erklärt Ingrid Liebs. Sie hofft, dass mögliche Zeugen des schrecklichen Verbrechens endlich ihr Schweigen brechen.

Der Mord an der Schwesternschülerin Frauke Liebs lässt Familie und Freunde nicht mehr los. Die 21-Jährige war in Lübbecke aufgewachsen, hatte ihren Schulabschluss in Bielefeld absolviert und kam im Oktober 2005 zwecks Ausbildung nach Paderborn. Sie habe sich hier sehr wohl gefühlt, sagt die Mutter. Doch: Was ist vor fast genau 14 Jahren geschehen? Wer hat die 21-Jährige gegen ihren Willen festgehalten, umgebracht und ihre Leiche im Wald bei Lichtenau abgelegt?

Ingrid Liebs engagiert sich für den Weißen Ring in Minden-Lübbecke.

Ein vermögender Unternehmer aus Leipzig, der anonym bleiben möchte, ist nach eigenen Angaben durch Zufall im Internet auf den ungelösten Fall gestoßen. Der Bericht über das Schicksal der jungen Frau und die quälende Ungewissheit der Angehörigen habe ihn nicht losgelassen. „Ich kann nicht verstehen, warum man ein solches Verbrechen nicht aufklären kann. Das beschäftigt mich sehr“, sagte der 37-Jährige dem WESTFALEN-BLATT.

Er habe Anfang Juni den Entschluss gefasst, den Kontakt zu Ingrid Liebs aufzunehmen, um ihr seine Hilfe anzubieten. Es kam zu einem Treffen. Das Ergebnis war die Aufstockung der bisherigen Belohnung von 7500 Euro – 5000 Euro von der Familie sowie 2500 Euro von der Staatsanwaltschaft – auf insgesamt 30.000 Euro. Außerdem habe der Unternehmer einem Bekannten den Auftrag erteilt, eine neue Internetseite aufzubauen, auf der der Fall geschildert wird.

Frauke Liebs

Für Ingrid Liebs ist die Befassung mit dem Tod ihrer Tochter sehr aufwühlend. Sie war die letzte Angehörige, die die 21-Jährige vor ihrem mysteriösen Verschwinden gesehen hat. Das war am 20. Juni 2006, mitten im WM-Sommermärchen. Ingrid Liebs war zusammen mit Frauke sowie ihrem Mitbewohner essen gewesen. Am Irish Pub „The Auld Triangle“ in der Paderborner Libori-Galerie setzte sie ihre Tochter ab. „Ich habe Frauke noch immer so in Erinnerung, wie sie mir damals zum Abschied zugewunken hat“, berichtet Ingrid Liebs.

„An dem Abend ihres Verschwindens spielte England gegen Schweden, nachmittags trat Deutschland gegen Ecuador an. Um 23 Uhr verließ Frauke den Pub, um zu ihrer Wohnung in der 1,2 Kilometer entfernten Borchener Straße 56 zu laufen. Doch dort kam sie nie an“, berichtet die Mutter. In der Nacht verschickte Frauke um 0.49 Uhr eine SMS. Laut Auswertung der Daten hielt sie sich wohl im Raum Nieheim/Bad Driburg/Altenbeken auf.

Rückblick auf den Sommer 2006: Der Irish Pub in der Paderborner Libori-Galerie war der Ort, wo Ingrid Liebs ihre Tochter Frauke zum letzten Mal lebend gesehen hat.

Weil Frauke unentschuldigt fehlte, machten sich am nächsten Tag ihr Mitbewohner sowie Mitschüler, Lehrer und ihre Mutter große Sorgen. „Frauke war außerordentlich zuverlässig“, sagt Ingrid Liebs. Dass die junge Frau einfach so verschwand oder einfach so zu einem völlig Unbekannten in ein Auto gestiegen sei, konnte sich niemand vorstellen.

In den Folgetagen kam es laut Ingrid Liebs zu mehreren Telefonaten. Sie wurden von folgenden Standorten jeweils zwischen 22 und 23 Uhr geführt: 22. Juni 2006 Hövelhof-Dreihausen (Sennelager), 23. Juni Paderborn-Dören, 24. Juni Paderborn-Mönkeloh (diesmal um 14.22 Uhr), 25. Juni im Bereich Paderborn-Berliner Ring sowie 27. Juni 2006 Paderborn-Benhauser Feld. Nach diesem Telefonat, in dem Frauke Liebs Andeutungen machte, dass sie gegen ihren Willen festgehalten werde, brach der Kontakt für immer ab. Deswegen geht die Mutter davon aus, dass sie am bzw. kurz nach dem 27. Juni ermordet wurde. Ihre Leiche fand man drei Monate später am 4. Oktober 2006 bei Lichtenau, zwischen Herbram-Wald und Asseln an der L817 im Waldstück „Totengrund“.

Das Kreuz an der Leichenfundstelle erinnert an den Mord an Frauke Liebs.

Der mysteriöse Fall ist mehrfach in TV-Sendungen vorgestellt worden. Doch eine heiße Spur gibt es bislang nicht. Daher macht die Mutter nun auf einen Ansatz aufmerksam, der bei den damaligen Ermittlungen der Polizei eine Rolle gespielt haben soll. „Nach der Ermordung von Frauke schlugen Leichenspürhunde im Fahrzeug eines Windanlagen-Monteurs an. Wer kennt den Verdächtigen?“, will Ingrid Liebs wissen. Der Leipziger Unternehmer hofft, dass mögliche Beteiligte nun endlich „reinen Tisch“ machen möchten.

Hinweise – auch anonyme – können über die neue Internetseite gegeben werden: https://frauke-liebs.de