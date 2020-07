Die Polizei wurde gegen 0.40 Uhr über den Unfall, der sich an der Schützenstraße in Bad Wünnenberg ereignete, informiert. Ein Unfallbeteiligter sei bei dem Anrufer am Josefweg zuhause, hieß es. Ein Auto sei vor einen Baum geprallt.

Als die Polizisten vor Ort waren, gab der 17-Jährige an, als Beifahrer in den Unfall verwickelt gewesen zu sein. Weil er leicht Verletzungen erlitten hatte, wurde ein Rettungswagen gerufen. Aufgrund von Spuren am Unfallort und dem Verletzungsbild gewannen die Polizisten den Eindruck, dass der Jugendliche selbst Fahrer des Subaru Justy gewesen sein muss. Weiterhin wurde ermittelt, dass das Auto offensichtlich kurz vor dem Unfall von dem Gelände einer Autowerkstatt an der Schützenstraße gestohlen worden war. Zeugen hatten den Tatverdächtigen dort in unmittelbarer Nähe und kurz vor dem Unfall beobachtet.

Bei dem Versuch, mit dem gestohlenen Subaru wegzufahren, prallte der Beschuldigte gegen den Baum. Anschließend ging er zum Josefweg, wo ein Bekannter von ihm lebt.

Dem 17-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, da er alkoholisiert war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den 17-Jährigen ist ein Strafverfahren wegen Diebstahls von Kraftfahrzeugen, Trunkenheit am Steuer und Unfallflucht eingeleitet worden.