Die Abbruchfirma arbeitete gegen 10 Uhr mit einem Bagger an dem Gebäude gegenüber der Bleichstraße, teilte die Polizei um kurz nach 11.30 Uhr mit.

Plötzlich sei die Hausfront in Richtung Neuhäuser Straße gekippt: „Einige Mauerteile stürzten in die längs der Fahrbahn aufgestellten Transport-Container. Der Rest landete davor auf der Straße und blockierte die stadtauswärts führenden Fahrstreifen. Auch von den Fahrstreifen in Richtung Neuhäuser Tor mussten Trümmer beseitigt werden.“

Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Polizei niemand. Die Straße war kurz komplett und für etwa eine Stunde stadtauswärts gesperrt.