Samstag erstmals kostenlos mit dem Bus fahren

Einzelticket

Seit Anfang des Jahres können Fahrgäste verschiedene Bustickets auch als Online-Tickets kaufen. Alles, was dafür benötigt wird, ist ein Smartphone und die kostenlose Fahrplan-App des Padersprinter. Dabei lohnt sich der Umstieg auf die elektronische Ticketvariante nicht nur wegen des bequemen Gebrauchs, sondern auch preislich, denn Fahrgäste sparen beim Kauf eines Einzeltickets über die App fast 20 Prozent im Vergleich zu einem bar bezahlten Ticket. So kostet der Fahrschein als elektronisches Ticket für das gesamte Stadtgebiet Paderborn zum 1. August nur noch 2,20 Euro (vormals 2,23 Euro) statt 2,70 Euro. Das gilt auch für Einzeltickets, die mit der Smilecard gekauft werden.

24-Stundenticket

Zum 1. August ersetzen die 24-Stundentickets das 24-Stundenticket PB und das Familien-Tagesticket. Die neuen Tickets gibt es für eine oder fünf Personen. Das 24-Stundenticket für eine Person löst dabei das 24-Stundenticket PB ab. Damit kann ein Erwachsener bei einem gleichbleibenden Preis von 4,90 Euro dann sogar bis zu drei Kinder (bis einschließlich 14 Jahren) kostenlos mitnehmen. Das 24-Stundenticket für fünf Personen ersetzt hingegen das Familien-Tagesticket. Auch hier bleibt der Preis mit 9,90 Euro gleich. Beide Tickets sind auch als Online-Tickets in der Fahrplan-App oder über die Smilecard erhältlich. Egal, ob es mit den neuen Tickets tagsüber zum Wandern oder abends zu Freunden und am nächsten Tag erst wieder nach Hause geht: Die 24-Stundentickets gelten ab Entwertung 24 Stunden lang für beliebig viele Fahrten im Stadtgebiet.

60plus-Abo

Zum 1. August kann auch das 60plus-Abo im Kundencenter am Kamp 41 oder online unter www.padersprinter.de bestellt werden. Mit dem 60plus-Abo können alle Fahrgäste ab 60 Jahren täglich von 8 Uhr an Bus und Bahn für beliebig viele Fahrten nutzen. Samstags, sonntags und an den gesetzlichen Feiertagen in Nordrhein-Westfalen ist das Ticket sogar ohne zeitliche Einschränkung gültig. Dabei kann das Abo für das Paderborner Stadtgebiet, die Kreise Paderborn und Höxter oder für ganz Westfalen gekauft werden. Aber egal für welche Variante sich Fahrgäste entscheiden, das 60plus-Abo ist immer drei Monate gültig und danach monatlich kündbar.

Kostenlos Busfahren

Vom 1. August an ist das Busfahren im Stadtgebiet an jedem ersten Samstag im Monat kostenlos. Die Freifahrtaktion ist zunächst auf zwei Jahre begrenzt und gilt sowohl auf allen Linien des Padersprinters als auch auf den Regionalbuslinien innerhalb des Paderborner Stadtgebiets (mehr unter www.fahr-mit.de).

Kurzstrecken-Ticket

Zum 1. August kostet die Kurzstrecke im Stadtgebiet nur noch 1 Euro (statt 1,40 Euro für ein bar bezahltes oder 1,35 Euro für ein Online-Ticket). Die Kurzstrecke wird dann nur noch in der Preisstufe KPB ausgegeben und gilt für eine Fahrt über insgesamt fünf Haltestellen. Sowohl die Ein- als auch die Ausstiegshaltestelle zählt dazu.

Fun-Einzelticket

Im Stadtgebiet Paderborn wird zum 1. August das Fun-Einzelticket zum Preis von 1,50 Euro eingeführt. Das Ticket gilt für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 20 Jahren und ist montags bis freitags an Schultagen von 14 Uhr an sowie samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen in NRW ganztägig gültig. Das Fun-Einzelticket wird ausschließlich in der Preisstufe PB ausgegeben und ist nach dem Kauf sofort für 90 Minuten und beliebig viele Fahrten im Stadtgebiet gültig.

30-Tageticket

Das Monatsticket wird zum 1. August vom 30-Tageticket abgelöst. Das bedeutet mehr Flexibilität für die Fahrgäste: Das 30-Tageticket ist nicht mehr an einen Kalendermonat gebunden, sondern kann zu jedem beliebigen Tag gestartet werden und gilt für 30 aufeinanderfolgende Tage. Die Konditionen des bisherigen Monatstickets bleiben erhalten: übertragbar an Freunde und Familie, Mitnahme von Personen oder Fahrrädern montags bis freitags ab 19 Uhr, am Wochenende und gesetzlichen Feiertagen in NRW ganztägig, kombinierbar mit dem Anschluss- und Fahr-Weiter-Ticket Westfalen. Das 30-Tageticket ist auch als 9-Uhr-Variante und als 30-Tageticket Fahrrad erhältlich.

Tarifbroschüre

Tickets, die bis zum 31. Juli gekauft werden und deren Preise sich zum 1. August durch die Anpassungen ändern, sind bis zu drei Monate nach Anpassung noch zum alten Preis gültig. Wird ein Ticket nach der Anpassung nicht genutzt, darf es in einem Zeitraum von bis zu drei Jahren umgetauscht werden. Einen Überblick über alle Tickets, Preise und Neuerungen für das Stadtgebiet bietet auch die Tarifbroschüre des Padersprinters oder die Sonderseite www.padersprinter.de/jetzt-einsteigen. Die Tarifbroschüre ist kostenlos im Kundencenter am Kamp 41 erhältlich.