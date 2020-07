Laute Kampfjets über Paderborn

Die Verwaltung verweist darauf, dass für den militärischen Flugbetrieb das Luftfahrtamt der Bundeswehr zuständig sei und die Stadt keine rechtliche Möglichkeit habe, „gegen den grundsätzlich genehmigten Flugbetrieb vorzugehen“.

In einer Anfrage hatte die Linksfraktion eine „sehr große Lärmbelästigung der Einwohner“ durch Übungsflüge beklagt. Betroffene hätten sich über den Lärm bei der Partei beklagt, berichtete Roswitha Köllner und fragte den Bürgermeister, wie lange die Menschen den Lärm noch erdulden müssten.

Nach Angaben des Ersten Beigeordneten Carsten Venherm telefonierte daraufhin das Ordnungsamt am 22. Juli mit dem Luftfahrtamt der Bundeswehr und erhielt folgende Antworten. Demnach habe es zuletzt zwar mehr Beschwerden, aber nicht mehr Übungsflüge als üblich gegeben. Sie würden aber stärker wahrgenommen, weil der zivile Flugverkehr wegen der Corona-Pandemie zurückgegangen sei und sich die Menschen verstärkt zuhause aufhielten. Der Anteil des militärischen Flugverkehrs am Gesamtflugverkehr betrage in der Regel nur 2,5 Prozent.

Paderborn liegt laut Luftfahrtamt der Bundeswehr in einem kleineren von insgesamt sieben Übungsgebieten. Die Flüge würden in einer Höhe von 1440 bis 4570 Meter abgehalten, Tiefflüge in einer Höhe von 150 bis 500 Meter fänden nicht über Städten statt, sondern über plattem Land. Übungsflüge seien, so das Luftfahrtamt der Bundeswehr weiter, ganzjährig erlaubt, und zwar zu folgenden Zeiten: montags bis donnerstags von 8 bis 23.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 17 Uhr. Die Flüge würden gleichmäßig auf die sieben Trainingsgebiete in Deutschland aufgeteilt, um die Lärmbelästigung für die Menschen einzuschränken.

Die Möglichkeit, Übungsflüge bis 23.30 Uhr abzuhalten, hält Roswitha Köllner für „nicht zumutbar“. Sie ruft die Bürger dazu auf, sich auf der Internetseite der Luftwaffe zu beschweren. Die Luftwaffe selbst beantwortet telefonische Anfragen unter der Nummer 0800/8620730.