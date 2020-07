„Wir arbeiten am Weihnachtsmarkt“

Paderborn (WB). Die Stadt Paderborn arbeitet nach Auskunft von Bürgermeister Michael Dreier mit Nachdruck an einem Konzept für einen Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen. „In der Sitzung des Märkteausschusses am 12. August werden wir die Stände vergeben“, kündigte Dreier am Dienstag an. „Wir werden dabei klare Kante zeigen“, versprach er den Schaustellern.

Von Ingo Schmitz