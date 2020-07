So sieht das neue Höffner-Möbelhaus in Paderborn aus

Paderborn (WB). Unternehmer Kurt Krieger hat am Mittwochvormittag das neue Höffner-Möbelhaus in einer Pressekonferenz vorgestellt. Es ist das 23. Möbelhaus der Höffner-Kette und laut Unternehmen das „derzeit modernste Einrichtungshaus in NRW“. Am Donnerstag sind die Kunden eingeladen, den Neubau mit einer Verkaufsfläche von 40.000 Quadratmetern kennenzulernen. Bereits am Mittwoch werden ab 13 Uhr die Türen für geladene Gäste geöffnet.