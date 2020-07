Ein Paderborner flüchtet nach Amerika

So beginnt der Roman „Im Westen ist Amerika“ von Dirk Möller. Darin schildert der Lehrer für Mathematik und Wirtschaftsinformatik am Ludwig-Erhard-Berufskolleg die Flucht eines jungen Paderborners „aus dem Osten Westfalens in den Westen Amerikas“.

Flucht ist das Leitmotiv

Das Fluchtmotiv ziehe sich durch das ganze Buch, sagt der 53-Jährige. Konkret wird der blonde Johannes Bargfeld beim Wildern erwischt, tötet in Notwehr mit der Armbrust den Sohn des Oberforstmeisters Ludwig von Hashagen und unternimmt anschließend alles, um seinen Verfolgern zu entkommen. Er schlägt sich bis Amsterdam durch, lernt dort die Hure Ariana kennen, steigt auf ein Schiff nach Philadelphia und kommt 1793 dort an. Bei einem Arzt verdient Johannes das Geld, um seine Überfahrt abzustottern.

Aber aufatmen kann er trotzdem nicht: Nur zwei Monate nach seiner Ankunft bricht im August eine Gelbfieberepidemie in der damaligen Hauptstadt der noch jungen USA aus, die sich 1776 die Unabhängigkeit von England erkämpft hatte. Aber nicht nur das Gelbfieber ist eine Gefahr für den Paderborner – der ihm hinterhergeschickte Kopfgeldjäger ist ihm weiter auf den Fersen.

Die Hauptfigur des Johannes sei erfunden, die Epidemie nicht, erzählt Dirk Möller. Sie hinterließ in Philadelphia damals 5000 Opfer. „Da haben sich die Leichenberge vor den Türen der Stadt getürmt“, hat Möller gelesen. Und recherchiert hat er viel. Durch Stapel von Büchern wühlte er sich, und für den Teil, der 1792 in Paderborn handelt, besuchte er fünf Mal das Paderborner Dorf im Freilichtmuseum in Detmold und verfolgte genau die Vorführungen alter Handwerke.

23 Mal die USA bereist

Mit Amerika beschäftigt sich Dirk Möller leidenschaftlich gern. „Ich bin ganz großer Amerika-Fan“, sagt er und verweist auf 23 USA-Reisen seit 1991. Entweder war er allein, mit Freunden oder seiner Familie unterwegs, nicht zu vergessen die viermonatige Hochzeitsreise 1994 mit seiner Frau Anja. „Die landschaftliche Vielfalt ist enorm: Morgens kann man am Strand von San Diego aufwachen, eine Stunde schwimmen, anschließend einen Stadtbummel machen – und am Nachmittag kann man in sengender Hitze im Yosemite-Nationalpark stehen“, schwärmt der gebürtige Bünder. Er hat in Paderborn Wirtschaftspädagogik studiert, im Bereich Lernpsychologie promoviert und ist in Paderborn „hängengeblieben“.

So ein großartiges Land wie die USA mit aufregenden Städten und freundlichen Menschen vertrage auch einen Donald Trump, ist Möller überzeugt. Ausdruck seiner Liebe zu Amerika ist die nichtkommerzielle Internetseite USAletsgo.de, auf der er 400 Ziele vorstellt und Reiseberichte veröffentlicht. „Ich hätte keinen Griechenland- oder Regionalkrimi schreiben können“, macht Dirk Möller deutlich, dass Amerika zwingend der Schauplatz seines Romans sein musste. Als Literat sieht er sich nicht, sein Buch sei auch keine Hochliteratur, sondern „spannende Unterhaltungsliteratur auf gehobenem Niveau“.

Er arbeitet schon am zweiten Roman

Im Juni erschien „Im Westen ist Amerika“ im Hamburger Tredition-Verlag. Das Buch ist als Hardcover, Paperback und E-Book erhältlich und auch in den Paderborner Buchhandlungen verfügbar. Dirk Möller arbeitet bereits an seinem zweiten Roman, der vermutlich „Das reinste Licht“ heißen wird und zehn Jahre später während der großen Expeditionen in den wilden Westen spielt. Diesmal ist Johannes ein Waldläufer – als Wilderer war er 1792 aus Paderborn geflohen.