Gerüstet für den Ansturm

„Einkaufen muss attraktiv sein, ein Erlebnis. Nur dann kann sich der stationäre Handel gegenüber dem Online-Handel behaupten. Das neue Höffner-Möbelhaus leistet dazu einen selbstbewussten Beitrag. Ich bin sicher, davon profitiert der Handel in der gesamten Stadt Paderborn“, erklärte Dreier gegenüber dieser Zeitung. Er gratulierte dem Berliner Möbel-Mogul Kurt Krieger zur Neueröffnung und dankte ihm für sein wirtschaftliches Engagement in dieser Stadt.

Werbepylon ist kein Thema mehr

Voreröffnung des Höffner-Möbelhauses in Paderborn 1/29 Foto: Oliver Schwabe

Der 72-jährige Unternehmer machte keinen Hehl daraus, dass er mit den Stadtvätern nicht in allen Punkten Einigkeit habe erzielen können. Ein Thema dabei: der umstrittene Werbepylon mit einer Höhe von 54 Metern, den die Politik abgelehnt hatte. Die von der Stadt angebotenen 25 Meter seien ihm zu wenig, sagte Krieger. Daher werde er auf die Werbeplattform, die in Richtung A33 ausgerichtet werden sollte, verzichten. „Es gibt derzeit keine Pläne“, versicherte Krieger, dass das Thema für ihn abgehakt sei. Auch, dass er beim SC Paderborn nicht ins Sponsoring einsteigen wolle, sei beim Bürgermeister nicht gut angekommen, berichtete der Berliner. Er habe aber gute Gründe: Sport-Sponsoring lehne er grundsätzlich an jedem Standort ab.

Dafür setzt Krieger auf Regionalität: Wer das Erdgeschoss des Möbelhauses mit dem schnörkellosen Ambiente betritt, dem fallen sofort die gemalten Paderborner Stadtansichten auf. Ob historisches Rathaus, das Schloss in Schloß Neuhaus oder die Wewelsburg: Höffner heißt die Besucher mit bekannten Fassaden willkommen. Zwei Dinge sind dabei auffällig: Am Klingenthal-Textilhaus steht nicht der Firmenname, sondern der Name „Paderborn“. Und während die gemalte Benteler-Arena einen komplett leeren Parkplatz vorweist, zeigt das Bild daneben das Höffner-Haus mit vielen jubelnden Menschen. SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger gratulierte dennoch dem neuen Nachbarn und überreichte Krieger ein Trikot als Geschenk.

Von Krimskrams bis Küchen

Im Erdgeschoss ist im Höffi vor allem viel „Krimskrams“ zu bekommen, wie der 72-Jährige sagt: Bettwaren, Badtextilien, Gardinen, Teppiche, Haushaltsgeräte und Leuchten gibt es in scheinbar unendlicher Auswahl. Wer dann per Rolltreppe oder gläsernem Aufzug in die erste Etage fährt, wird von der Polster- und Wohnwelt in Empfang genommen. Darüber geht es im zweiten Obergeschoss mit fünf Abteilungen weiter: Schlafen, Badmöbel, Baby- und Jugendzimmer, Büro- und Kleinmöbel werden hier in Szene gesetzt.

Das oberste Geschoss ist nach der Höffner-Philosophie das Herzstück des Hauses mit einer riesigen Küchenauswahl und alleine zwölf Beraterplätzen für die Küchenplanung. „Dafür sind wir bekannt“, betont Geschäftsführer Thomas Dankert, während er in einer komplett digital-vernetzten Küche die technischen Errungenschaften der Neuzeit vorführt.

Restaurant und Kinderland noch geschlossen

Ein Highlight ist das Restaurant mit 322 Sitzplätzen, wie auch SPD-Fraktionschef Franz-Josef Henze feststellte: „Das ist wirklich sehr schön geworden – auch mit der Dachterrasse“, lobte er. Wegen der Corona-Pandemie bleibt das Restaurant aber bis auf weiteres geschlossen. Das gilt auch für das Kinderland, in dem der Nachwuchs eigentlich professionell betreut werden soll, während die Eltern einkaufen. Einen Termin, wann die Angebote öffnen werden, gibt es noch nicht. Das hänge vom weiteren Verlauf der Corona-Krise ab, sagte Krieger.

Uwe Seibel, Chef der Paderborner Werbegemeinschaft, zeigte sich sehr zufrieden, dass das Unternehmen Höffner mit der Gemeinschaft der Händler sowohl in der Innenstadt als auch in der Peripherie kooperieren wolle. Man wolle auch auf das Thema Verkaufsoffene Sonntage gemeinsam blicken. „Dazu laufen die Gespräche“, kündigte Seibel an.