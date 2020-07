Betroffen ist weiterhin vor allem Paderborn mit 14 Fällen, in Delbrück sind noch drei Fälle verzeichnet, in Bad Lippspringe und Bad Wünnenberg je einer. In den Kommunen Altenbeken, Borchen, Büren, Hövelhof, Lichtenau und Salzkotten ist derzeit niemand infiziert. Sechs Corona-Patienten (einer mehr als am Vortag) werden im Krankenhaus behandelt, drei befinden sich auf der Intensivstation. Die aufsummierte Gesamtzahl der laborbestätigten Corona-Infektionen ist auf 754 gestiegen. Insgesamt haben 701 Menschen eine akute Covid-19-Infektion überstanden.

Quelle: Kreis Paderborn

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und am Samstag von 12 bis 16 Uhr über das Infotelefon 05251/3083333 zu erreichen.

