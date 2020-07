In der Nacht zu Donnerstag stand der schwarze Cayenne, Baujahr 2012, mit PB-Kennzeichen auf dem privaten Parkplatz vor einem Wohnhaus an der Gesselner Straße. Gegen 20 Uhr wurde das Fahrzeug dort abgestellt. Um 10 Uhr am Donnerstag fiel der Diebstahl auf. Das Porsche-SUV verfügt ebenso wie das in der Nacht zuvor in Büren gestohlene Modell nicht über das „keyless-go“-System.

Kein „keyless-go“-System

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Möglicherweise sind bereits in den Tagen vor der Tat Verdächtige aufgefallen. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.