Corona-Folgen auf Arbeitsmarkt

Trotz dieser Entwicklung sieht Agentur-Chef Rüdiger Matisz etwas Licht am Horizont. „Wir haben fast eine Stagnation erreicht. Für mich ist das ein kleiner Erfolg. Es bleibt die Hoffnung, dass es nicht so schlimm kommen wird, wie es sich zum Beginn der Krise angedeutet hat.“

Rüdiger Matisz (63) ist Krisen gewohnt. „Ich habe etliche erlebt“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Paderborn, der nach 35 Jahren Dienst nun in den Ruhestand geht. Die Corona-Krise übertreffe jedoch alles, was er bislang mitgemacht habe. Auch die Wirtschaftskrise 2008/09 habe keine so durchschlagende Wirkung gehabt wie jetzt die Folgen der Pandemie und der damit verbundene Lockdown. Ob der aktuelle Trend anhalte, gleiche natürlich dem Blick in eine Glaskugel, meint Matisz. Erst im Oktober werde sich abzeichnen, ob es in der Region zu weiteren Insolvenzen und damit zu Arbeitsplatzverlusten kommen werde.

Großes Thema bleibt die Kurzarbeit

Die Arbeitslosigkeit hat im vergangenen Vierteljahr eine sprunghafte Entwicklung genommen. Im April stieg die Zahl um 23 Prozent sowie in den Monaten Mai und Juni jeweils um 34 Prozent. Und obwohl der Juli traditionell bedingt durch das Schul- und Ausbildungsende viele Neuzugänge verzeichnet, blieb dieser Bereich sogar unter dem Vorjahreswert. „Überproportionale Entlassungen nach der Ausbildung sind aber aktuell glücklicherweise nicht zu erkennen. Die Betriebe versuchen offenbar, den Nachwuchs zu halten. Sie wissen: Wenn es weitergeht, brauchen sie die ausgebildeten Fachkräfte.“

Ein großes Thema bleibt weiterhin die Kurzarbeit. Im März waren mehr als 11.000 Menschen real betroffen. Aktuell seien für 60.000 Beschäftigte Kurzarbeits-Anträge gestellt, nicht alle würden aber auch Kurzarbeit machen. Etwa zwei Drittel, so schätzt Matisz, erhielten tatsächlich Zahlungen. Fünf Millionen Euro würden – über den Daumen gepeilt – hier im Hochstift pro Woche an die Unternehmen ausgezahlt. In Kürze werde mit der Überprüfung der Firmen begonnen, ob das Kurzarbeitergeld berechtigt gewesen sei. Viele Betriebe hätten zum allerersten Mal Kurzarbeit beantragt. Sollte es daher bei den Überprüfungen zu Auffälligkeiten kommen, werde man nicht automatisch davon ausgehen, dass dahinter böse Absicht stecke, sagte Sebastian Placke. Er wird die Agentur vorübergehend leiten, bis im September Matisz Nachfolger Heinz Thiele die Geschäfte übernimmt.

Auf eine Kontrolle müssen sich übrigens auch die 5000 Personen einstellen, die sich seit März neu arbeitslos gemeldet haben und Arbeitslosengeld beziehen. Aufgrund der Pandemie hätten diese in den meisten Fällen nicht bei der Agentur persönlich vorstellig werden müssen. Um zu kontrollieren, dass die Leistungsbezüge berechtigt sind, soll das nachgeholt werden. Helfen soll dabei eine Gesichtserkennungs-App, die die Agentur in Kürze vorstellen will.

Nachfolger

Der gebürtige Paderborner Heinz Thiele wird neuer Agentur-Chef und übernimmt die Nachfolge von Rüdiger Matisz. Thiele ist studierter Volkswirt und kam 1995 nach Detmold. Nach 25 Jahren als Mitgestalter lippischer Arbeitsmarktpolitik wechselt er nun zum 1. September in seine Heimatstadt Paderborn. Seine Lebensaufgabe bleibt: „Menschen in Ausbildung und Arbeit zu bringen!“