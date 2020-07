Neuer Biergarten an den Fischteichen

Mit einem Autoscooter konnte Bröckling zwar nicht auffahren, aber seine Glühweinbude stand bereit. „Lass uns doch einen Biergarten machen“, schlug der Schausteller dem Restaurantbetreiber stattdessen vor, der sich schnell von der Idee überzeugen ließ. Ebenso schnell lief auch die Zusammenarbeit mit der Stadt. Innerhalb von wenigen Tagen waren alle Genehmigungen eingeholt.

An diesem Freitag, 31. Juli, um 18 Uhr soll der Biergarten seine Pforten öffnen, der unter Einhaltung sämtlicher Vorschriften bis zu 150 Personen Platz bieten soll. Unter hohen Bäumen, direkt an den Fischteichen und neben einem Spielplatz soll der Biergarten mindestens in den nächsten zwei Monaten für Zerstreuung sorgen.

Neben kalten Getränken soll dort auch Essen angeboten werden. Dicke Bohnen und Schweinerücken oder Forelle auf Farfalle-Nudeln werden dort frisch für hungrige Wanderer, Familien und Genießer zubereitet. Größere Gruppen, Familien oder Unternehmen können den Biergarten auch für Feiern anmieten.

Eine Wiederholung im nächsten Jahr schließen Tschischke und Bröckling nicht aus. „Wenn das funktioniert, sehen wir uns auch im nächsten Jahr an dieser Stelle wieder“, versprechen die beiden zuversichtlich.