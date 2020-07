Wenigstens ein Hauch von Pottmarkt

Wie berichtet, kann der beliebte Pottmarkt wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, es gibt ihn digital und nur ein kleines bisschen in echt. Zehn Händler nutzten kurzfristig die Gelegenheit, in Geschäften in der Innenstadt unterzuschlüpfen. Die Idee zu der Solidaritätsaktion hatte Caroline Brockmann, Inhaberin des Traditionsgeschäfts Porzellan Brockmann in der Rathauspassage. Werbegemeinschaft und die Abteilung für Stadtmarketing griffen die Idee auf und setzten sie um. So erhielt auch Jan Pascal Faskel aus Laubach bei Gießen eine E-Mail mit der Frage, ob er ganz real und nicht nur digital dabei sein möchte. Natürlich wollte er, schließlich ist die wirtschaftliche Situation von Händlern wie ihm dramatisch. „Dass wir mal rauskommen, ist allein schon für die Psyche gut“, sagt er dem WV. „Eine Woche vor Saisonbeginn kam das Arbeitsverbot“, erinnert sich der 44-Jährige mit Schrecken an den März, als das Coronavirus ihn und seine Branche zur Untätigkeit verdammte.

Im Modehaus Klingenthal verkauft Jan Pascal Faskel Katrin (vorn) und Hildegard Agethen Gewürze. Foto: Oliver Schwabe

Jetzt kann er in Paderborn endlich wieder Gewürze verkaufen – zum Beispiel an Katrin Agethen und ihre Mutter Hildegard. „Wir sind sehr traurig, dass es den Pottmarkt nicht gibt, er ist die totale Tradition“, erzählt Katrin Agethen, die inzwischen in Hamburg lebt, aber gern wegen Libori nach Paderborn zurückkehrt. Mutter und Tochter hatten das Schild gesehen, das vor dem Modehaus auf den Gewürzstand hinweist. Illusionen über den Umsatz macht sich Jan Pascal Faskel aber nicht. Im Vergleich zu einem normalen Pottmarkt werde er wohl 80 Prozent weniger einnehmen, schätzt er. Normalerweise würden bei Libori drei Personen bedienen, sagt er. Jetzt legt er allein die von den Kunden ausgesuchten Beutel mit Gewürzen in Papiertüten.

Wie fängt der Händler die Verluste auf? „Ich lebe auf extremer Sparflamme“, antwortet Jan Pascal Faskel und erzählt, dass er auf Ausflüge und Restaurantbesuche verzichtet. Mit seinem Vater schläft er in diesen Tagen im Wohnwagen auf dem Campingplatz in Schloß Neuhaus. Jan Pascal Faskel führt das Geschäft in dritter Generation weiter und hofft, dass er das noch lange tun kann. „Ein normales Libori wird es nicht mehr geben, weil viele alteingesessene Geschäfte Corona nicht überleben“, prognostiziert er. Zehn Prozent der Aussteller würden wohl aufgeben.

Lieselotte Liepert hat Bürsten aller Art und jetzt endlich wieder Arbeit. Foto: Oliver Schwabe

Lieselotte Liepert kommen die Tränen, als sie über die vergangenen Monate spricht. Am Montag war ihr erster Arbeitstag in diesem Jahr. „Seit dem 23. Dezember ist es der erste Verkauf“, erzählt die 62-Jährige, die seit mehr als 20 Jahren mit ihren Bürsten zum Pottmarkt kommt. Das Coronavirus habe dafür gesorgt, dass ihr gutgehendes Geschäft „ins Bodenlose“ gestürzt sei. Mit ihrem Mann ist sie jetzt im Erdgeschoss von Galeria-Karstadt-Kaufhof untergekommen. „Wir sind froh, dass die Geschäftsleute in Paderborn so großzügig waren und uns hereingelassen haben“, bedankt sich Lieselotte Liepert. „Ich liebe diesen Job“, betont sie und schwärmt von ihren Bürsten und Fegern für Schränke, Heizkörper, Schuhe, Schallplatten und sogar Golfschläger. Die langen 400 Kilometer aus Adelsheim, das zwischen Heilbronn und Würzburg liegt, nach Paderborn haben ihr Mann und sie gern auf sich genommen.

In normalen Zeiten füllen 130 Stände den Markt- und die beiden Domplätze, und Hunderte Menschen bummeln gleichzeitig an ihnen vorbei. Diesmal läuft der Pottmarkt weitgehend digital ab. Immerhin knapp 100 Aussteller machen nach Angaben der Stadt auf der Seite libori.digital auf sich aufmerksam und bieten an, online Waren zu bestellen. Der 53-jährige Klaus Höppner aus Meschede nutzte dagegen gern die Möglichkeit, mit seinen Suppen, Brühen und Reinigungsprodukten persönlich nach Paderborn zu kommen. „20 große, gute Veranstaltungen“ seien ihm in den letzten Monaten weggebrochen, berichtet er. Er ist froh, dass Caroline Brockmann ihm vor und in ihrem Geschäft Platz einräumt. Seit 30 Jahren kommt Klaus Höppner zu Libori, aber diesmal sei es „wie ausgestorben“, beklagt er. Ursula Peitz gehört zu seinen Stammkunden, und sie ist auch diesmal gekommen. „Ich finde es schade, dass der Pottmarkt ausfällt, aber es muss halt sein“, sagt sie und ergänzt, noch mehr fehlten ihr die Feierlichkeiten im Dom. Religion, Pottmarkt, Kirmes: Von dieser bewährten Libori-Mischung ist 2020 nicht viel übrig geblieben.