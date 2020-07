Filmgenuss mit ganz viel Flair

Erstmals werden auch zwei Veranstaltungen dabei sein, die Kinofreunde bereits aus dem Pollux kennen. An beiden Montagen wird es eine Sneak Preview geben und am Mittwoch, 5. August, wird „A Star is Born“ in einer „Ladies First“-Vorstellung gezeigt.

Kinogenuss mit Abstand

Wenn warme Temperaturen und späte Sonnenuntergänge dazu einladen, schöne Sommerabende unter freiem Himmel zu verbringen, ist es Zeit für das besondere Freiluftvergnügen in Paderborn: das Sommernachtskino. Dank eines speziellen Hygiene- und Sicherheitskonzepts kann das cineastische Highlight des Sommers auch dieses Jahr stattfinden. Zur Sicherheit wird es vom Einlass bis zum Sitzplatz eine Maskenpflicht geben. Am Platz angekommen kann der Mund- und Nasenschutz dann abgelegt werden. Als präventive Maßnahme wird zwischen den einzelnen Buchungen ein Platz freigelassen. Über alle weiteren Maßnahmen werden alle Gäste im Laufe des Buchungsprozesses und auch vor Ort unterrichtet.

Zum ersten Mal wird es im Sommernachtskino zwei fest etablierte Veranstaltungen aus dem Pollux auch unter freiem Himmel geben. An beiden Montagen gibt es eine Sneak Preview, bei der Filme bereits vor ihrem eigentlichen Erscheinungsdatum gezeigt werden. Der Clou daran: Welcher Film läuft, wird vorher nicht bekannt gegeben. Am Mittwoch, den 5. August erhalten alle Ladies zu „A Star is Born“ am Einlass einen Begrüßungssekt. Eröffnet wird das Sommernachtskino an diesem Freitag, 31. Juli, mit „Nightlife“.

Popcorn, Nachos und Getränke

Der Einlass beginnt täglich um 19.45 Uhr. Für das leibliche Wohl wird in Form von Popcorn, Nachos und Getränken gesorgt, die erstmals per App vom Platz aus bestellt werden können. Aber auch eine Barzahlung ist vor Ort möglich. Das Filmprogramm startet bei ausreichender Dunkelheit.

Tickets gibt es in diesem Jahr ausschließlich online. Ein Ticket kostet 10 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Der Eintritt zu den Sneak Previews kostet 7,50 Euro. Zum ersten Mal wird es keine freie Platzwahl geben. Um einen geregelten Ablauf zu garantieren, müssen die gebuchten Plätze eingehalten werden. Weitere Infos und Tickets gibt es online unter www.cineplex.de/paderborn.

Die Termine

Freitag „Nightlife“ Samstag „Der König der Löwen“ Sonntag „Das perfekte Geheimnis“ Montag „Sneak Preview“ Dienstag „Parasite“ Mittwoch „A Star is Born (Open Air Ladies First) Donnerstag „Knives Out“Freitag „The Gentlemen“ Samstag „Bohemian Rhapsody“ Sonntag „Känguru Chroniken“ Montag „Sneak Preview“