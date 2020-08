Fünf neue Corona-Fälle in Borchen

26 aktive Fälle in sieben Kommunen des Kreises Paderborn

Paderborn (WB). Fünf neue Fälle in Borchen, ein weiterer neuer Fall in Paderborn: Die aufsummierte Gesamtzahl der laborbestätigten Corona-Infektionen steigt um sechs Fälle auf 767 (Stand Samstag, 1. August, 16 Uhr). Das teilte der Kreis Paderborn am Samstagnachmittag mit.