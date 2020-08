Feuerwehr findet nach Fehlalarm leere Wohnung vor

Einsatz in der Schloßstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus – Ursache unbekannt

Paderborn (WB). Die Feuerwehr Paderborn ist am Sonntagnachmittag, 2. August, um 13.18 Uhr durch einen ausgelösten Rauchwarnmelder in der Schloßstraße alarmiert worden und rückte mit mehreren Einsatzkräften und Fahrzeugen an. Der Rauchmelder befand sich in einer leeren Wohnung. Ein Grund für die Auslösung wurde nicht festgestellt.