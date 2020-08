Junge (13) schwer verletzt: Autofahrer nach Unfall weiter flüchtig

Das Autofahrer war in Richtung Wollmarktstraße unterwegs. Unmittelbar vor der Einmündung zur Wollmarktstraße erfasste das Auto den 13-jährigen Jungen, „der sich gerade auf der Fahrbahn befand“, wie die Polizei mitteilte.

Der 13-Jährige wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht wurde. Er wurde nach Kassel und dann zur weiteren Behandlung in eine Spezialklink nach Göttingen verlegt.

Der weiße PKW flüchtete unmittelbar nach dem Unfall über die Wollmarktstraße in Richtung des Frankfurter Wegs. Der Fahrer hatte sich nicht um den verletzten Jungen gekümmert.

Am Montagnachmittag verbreitete die Polizei detailierte Informationen zum gesuchten Auto: „Auf dem Beifahrersitz soll zur Unfallzeit eine kleinere Person gesessen haben. Bei dem gesuchten Unfallwagen handelt sich um ein weißes Fahrzeug, vermutlich um einen Mitsubishi. In Frage kommt eventuell der Typ ‚Airtrek‘, der in Deutschland unter der Modellbezeichnung ‚Outlander‘ läuft. Das fünftürige Fahrzeug ist älteren Baujahrs und lässt sich am besten als ein Pkw zwischen Kombi und SUV beschreiben. Besonders ins Auge fallen bei dem flüchtigen Wagen nach Zeugenaussagen auffällige Seitenschweller. Es fuhr nach dem Unfall stark beschleunigend über die Wollmarktstraße in Richtung Frankfurter Weg davon.“

Hinweise zum Unfallhergang, Unfallfahrer und Fahrzeug nimmt die Polizei in Paderborn, 05251/3060, entgegen.