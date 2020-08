Die grüne Seite des Lebens

Kultursommer: Zucchini Sistaz geben Konzert am Dom

Paderborn (WB). Mit einem breiten Repertoire an Liedern und noch breiteren Lächeln auf den Lippen begeisterten die Zucchini Sistaz am vergangenen Sonntagabend ihr Publikum auf der Kultursommerbühne am Dom. Das Trio, bestehend aus Tina Werzinger, Jule Balandat und Sinje „Schnittchen“ Schnittker, bot seinen Zuschauern jedoch nicht nur etwas für die Ohren, sondern ebenso für die Augen.