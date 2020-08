Aktuell sind 31 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen ist weiterhin vor allem Paderborn mit jetzt 17 aktuell Infizierten, weitere aktive Fälle in Borchen (5), Hövelhof (3), je zwei Fälle in Bad Wünnenberg und Salzkotten, je ein Fall in Bad Lippspringe und Delbrück. In Altenbeken, Büren und Lichtenau ist derzeit niemand infiziert. Drei Corona-Patienten (einer weniger gegenüber dem Vortag) werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, einer der Erkrankten befindet sich auf der Intensivstation.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, Samstag von 12 bis 16 Uhr unter Tel. 05251/308-3333 zu erreichen. Alle Informationen, auch für Reiserückkehrer, unter www.kreis-paderborn.de/corona.

Alle Entwicklungen rund um das Virus im Newsblog des WESTFALEN-BLATTES.