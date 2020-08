Besucher müssen sich an Corona-Auflagen halten – Wartezeiten möglich

Paderborn (WB). Das Ferienende naht. Pünktlich dazu wird es richtig sommerlich. Bis zu 34 Grad werden in den kommenden Tagen erwartet. Da liegt es nahe, sich in einem der Bäder in der Region die ersehnte Abkühlung zu verschaffen. Bisher war die Resonanz allerdings sehr verhalten.