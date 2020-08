Geriatrische Tagesklinik öffnet

Paderborn (WB). Nicht mehr oder noch nicht so krank, dass es der stationäre Aufenthalt im Krankenhaus sein muss, aber noch nicht fit genug, um zu Hause klarzukommen – so geht es den Patienten in der Geriatrischen Tagesklinik im St. Johannisstift. Die therapeutischen Anwendungen reichen von Krankengymnastik über Ergotherapie bis zur VR-Brille und verschiedensten Formen der Mobilisierung.

Von Westfalen-Blatt