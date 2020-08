21 Radfahrer bezahlen Verwarnungsgelder

Paderborn (WB). Die Polizei hat am Mittwoch, von 13 bis 21 Uhr, in Paderborn und Elsen, bei einem weiteren Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Fahrradunfällen verschiedene Verstöße geahndet. Der Fokus bei diesen Einsätzen liege bei Verstößen von Radfahrern und Verstößen, die gegenüber Radfahrern begangen werden, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Von Westfalen-Blatt