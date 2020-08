Stabübergabe beim Lions-Club

Kurz vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte die Veranstaltung „Drei Hasen bitten zu Tisch“ in der Oldtimergarage von Präsident Jürgen Pieper durchgeführt werden. Für das kommende Jahr ist wieder die „Night of the Lions“ geplant. Erstmalig fanden auch Treffen per Videokonferenz statt.

Im Lions-Club „Paderborn – Drei Hasen“ engagieren sich ehrenamtlich 42 Frauen und Männer für soziale und karitative Zwecke. Der Club wurde 2001 gegründet und hat seitdem viele Projekte und Initiativen im In- und Ausland unterstützt. Dazu gehörten die Westfälischen Kinderdörfer, der ambulante Kinderhospizdienst, der Kinderschutzbund, die Schulmaterialienkammer, die Trauerbegleitung der Caritas, die ökumenische Bahnhofsmission, die Syrienhilfe, Berufsausbildung in Afrika oder auch Projekte des Lions-Hilfswerks.