16 Autofahrer und ein Radfahrer fielen in der Kontrollzeit von 6.30 bis 14 Uhr mit Handynutzung am Steuer auf. Dazu kam der 29-jährige Fahrer eines Ford Focus, der um 8.15 Uhr auf der Borchener Straße in Paderborn stadtauswärts unterwegs war. Während der Fahrt benutzte er ein Notebook, welches auf seinen Oberschenkeln lag und dort gehalten wurde. Für die Verstöße sind Bußgelder in Höhe von 100 Euro und ein Punkt ins Flensburg fällig. Das Verbot mobiler Geräte am Steuer beschränkt sich nicht nur auf Handys und Tablets. Dieses gilt auch für Geräte der Unterhaltungselektronik oder Geräte zur Ortsbestimmung, Berührungsbildschirme, tragbare Flachrechner, Navigationsgeräte, Fernseher oder Abspielgeräte mit Videofunktion oder Audiorekorder.

Neben den abgelenkten Fahrzeugführern fielen auch andere auf. Acht Autofahrer waren nicht angeschnallt, einer missachtete das Rotlicht an einem Bahnübergang, und drei bogen falsch ab. Fünf Verstöße von Radlern wurden geahndet und eine 13-Jährige mit einem Elektrokleinstfahrzeug erwischt.

Zwei Sekunden Handy = 28 Meter Blindflug

Die Nutzung von elektronischen Geräten durch Verkehrsteilnehmer birgt erhebliche Risiken und Gefahren für die Sicherheit im Straßenverkehr, warnt die Polizei Bei Tempo 50 fährt ein Autofahrer in nur einer Sekunde rund 14 Meter. Der Zwei-Sekunden-Blick aufs Handydisplay bei einer Fahrt mit 50 Stundenkilometer bedeutet also fast 30 Meter „Blindflug”. So zählt im Kreis Paderborn das Abkommen von der Fahrbahn nach rechts oder links mit einem Anteil von 25 Prozent zum zweithäufigsten Unfalltyp bei Verkehrsunfällen mit Personenschäden außerhalb geschlossener Ortschaften.