Nach Angaben der Polizei hatte ein 84-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Alte Schanze/Elser Hude die Vorfahrt missachtet und war mit dem Wagen eines 53-Jährigen kollidiert. Letzterer wurde schwer verletzt und musste in ein Paderborner Krankenhaus verbracht werden. Durch die Wucht des Aufpralles wurde sein Fahrzeug gegen den Wagen eines ebenfalls 53-Jährigen geschleudert, der seinerseits an der Kreuzung wartete.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden allesamt schwer beschädigt und mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.