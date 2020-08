Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

14 Bewohner müssen in Sennelager evakuiert werden – eine Person im Krankenhaus

Paderborn (WB). Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Paderborn zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Sennelager gerufen. 14 Bewohner wurden kurzzeitig evakuiert.