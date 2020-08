Keine neuen Corona-Fälle im Kreis Paderborn

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Corona-Infektionen beträgt somit kreisweit 783 (Stand 10. August, 14 Uhr). Auch die Zahl der Genesenen ist unverändert: Insgesamt 709 Menschen haben eine akute Covid-19-Infektion überstanden. Aktuell sind 40 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen ist weiterhin vor allem Paderborn mit 22 aktuell Infizierten, weitere aktive Fälle in Borchen (5), je drei Fälle in Bad Wünnenberg, Delbrück, Hövelhof, und Salzkotten, ein Fall in Bad Lippspringe. In Altenbeken, Büren und Lichtenau ist aktuell niemand infiziert. Ein Corona-Patient muss derzeit intensivmedizinisch behandelt werden.

Reiserückkehrer sollen sich melden

Rückreisende aus Risikogebieten müssen sich nach ihrem Urlaub unverzüglich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen. Das geht jetzt ab sofort auch online über ein Formular, das auf den Kreisseiten hinterlegt ist: www.kreis-paderborn.de/corona. Seit Samstag, 8. August, gilt eine Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten. Wer aus einem Risikogebiet kommt, muss sich nach der Einreise innerhalb von 72 Stunden testen lassen oder einen negativen Test aus dem Herkunftsland vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Der Test in Deutschland ist kostenlos. „Am besten das Flugticket, die Hotelrechnung oder sonstige Quittungen mit zum Hausarzt mitbringen, damit dieser erkennen kann, dass sein Patient aus dem Ausland kommt“, rät Dr. Kirsten-Wiebke Jensen, stellvertretende Leiterin des Paderborner Kreisgesundheitsamtes. Wer aus einer anderen Region (kein Risikogebiet) einreist, kann sich ebenfalls innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise kostenlos testen lassen. Auch hier muss es natürlich für den Arzt nachweisbar erkennbar sein, dass es ein Rückreisender aus dem Ausland ist.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Samstag von 12 bis 16 Uhr unter Tel. 05251/308-3333 zu erreichen.

