Aufgrund rechtlicher Änderungen und einer fast kompletten Übernahme des Line-ups von 2020 für das Sommerfestival am 10. Juni 2021 behalten die bereits gekauften Tickets für das nächste Jahr ihre Gültigkeit. Wer sein Ticket trotzdem umtauschen lassen will, kann dies am 24. August auf der Audimax-Wiese der Uni Paderborn tun. Ticketinhaber müssen sich vorher nur per Buchungstool anmelden und dann zum angegebenen Zeitpunkt vorbeikommen.

Neben Bosse wurde jetzt mit Trettmann ein weiterer Headliner des Festivals präsentiert. Weitere Acts sind Provinz, Blond, OG Keemo, Audio88 & Yassin, Disarstar, Bloodhype und vele mehr.

Weiter teilt der Asta auf seiner Homepage mit: Des Weiteren wurden in den letzten Wochen und Monaten die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um für Euch und für uns das weitere Vorgehen zu vereinfachen. Dadurch konnten wir für die Ticketbesitzer aus diesem Jahr zwei Varianten schaffen, wie mit Euren Tickets verfahren werden kann:

Aufgrund unvorhersehbarer rechtlicher Änderungen und der Fast-100-Prozent-Übernahme des Line-ups behalten nun anders als im Mai von uns angekündigt alle Tickets aus dem Jahr 2020 ohne Umtausch ihre Gültigkeit für das Jahr 2021. Für alle, die ihre Tickets in den letzten Wochen und Monaten gespendet haben und sich jetzt vielleicht ärgern, weil sie gerne einfach ein gültiges Ticket für 2021 behalten hätten statt dieses zu spenden: Schaut bitte in Eure Mails, wir haben Euch separat nochmal mit zusätzlichen Infos kontaktiert. Euch soll natürlich kein Nachteil daraus entstehen!

Rückgabe der 2020-Tickets möglich

Falls Ihr Euer Ticket weiterhin umtauschen wollt: Am 24. August erfolgt auf der Audimax-Wiese eine Ticketrücknahme an der Universität Paderborn. Hier könnt Ihr euer Ticket gegen einen Gutschein für alle Veranstaltungen der Agentur Vibra eintauschen. Hier der aktuelle Veranstaltungsüberblick. Solltet Ihr den Gutschein bis Ende 2021 nicht eingelöst haben, bekommt ihr Anfang 2022 garantiert den vollen Ticketpreis erstattet.

Seid Ihr auf das Geld angewiesen, habt Ihr am 24. August vor Ort auch die Möglichkeit, euch den Ticketpreis abzüglich. 1-Euro-Ticketing-Gebühren direkt auszahlen zu lassen. Dafür einfach über diesen Link vorab einen Termin buchen: https://www.das-sommerfestival.de/ticketrueckgabe/

Tickets für das Asta-Sommerfestival 2021 gibt es bereits jetzt zum Preis von 28 Euro an: https://das-sommerfestival.reservix.de/p/reservix/event/1596138

Hier eine kleine Erinnerung an das Asta-Sommerfestival 2019.