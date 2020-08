Betroffen ist weiterhin vor allem Paderborn mit jetzt 18 aktuell Infizierten, weitere aktive Fälle in Borchen (5), je 3 in Hövelhof und Salzkotten, je 2 in Bad Wünnenberg und Delbrück, 1 Fall in Bad Lippspringe.

Die Gesamtzahl der laborbestätigten Corona-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie steigt auf 784 (Stand 11. August, 11 Uhr). 716 Menschen haben eine akute Covid-19-Infektion überstanden. Ein Corona-Patient muss derzeit intensivmedizinisch behandelt werden.

