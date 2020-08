Langjährige Partnerschaft verbindet

Paderborn (WB). Die Paderborner stoßen laut einer Pressemitteilung am liebsten mit „Paderborner Gold“ an: Bereits seit Jahrzehnten wird auf den Festen das lokale Premium-Fassbier gezapft. Zudem werden auch Warsteiner Herb Alkoholfrei und Biere der König-Ludwig-Brauerei ausgeschenkt. Der Partnerschaftsvertrag der Stadt mit der Warsteiner-Gruppe ist jetzt langfristig und für mehr als 60 geplante Feste in den kommenden Jahren verlängert worden.

Von Westfalen-Blatt