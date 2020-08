Gegenstand bei Baggerarbeiten an Wollmarktstraße entdeckt – kein Zünder vorhanden

Paderborn (WB). Bei Baggerarbeiten an der Wollmarktstraße in Paderborn ist eine Bombe gefunden worden, das teilte die Stadt Paderborn am Mittwoch mit. Der Gegenstand entpuppte sich jedoch als ungefährlich.