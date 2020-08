Polizei sucht die Eigentümer von Werkzeugen

In U-Haft sitzender 44-Jähriger soll sich auf Einbrüche in Werkstätten spezialisiert haben

Paderborn (WB). Mitte Juli erwischte die Polizei Paderborn einen Einbrecher an der Marienloher Straße auf frischer Tat. Der 44-Jährige steht in Verdacht, sich in den vergangenen Monaten besonders auf den Diebstahl von Baustellenwerkzeug und Einbrüche in Werkstätten spezialisiert zu haben. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Gesucht werden nun die Inhaber des Diebesguts.