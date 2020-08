Platz für Familien in Dahl

Das neue Wohngebiet soll mit einer Stichstraße mit Wendehammer über die Straße Ellerwinkel erschlossen werden, wo die Hofzufahrt durch zwei Bäume charakteristisch markiert werde. Die alte landwirtschaftliche Hofzufahrt, die an der Ellerstraße/Schluchtweg beginnt, soll als Fußweg hergerichtet werden. Erhalten bleiben soll bei der Planung möglichst auch das vorhandene Wohnhaus, das die Untere Denkmalbehörde aufgrund seiner Bauweise als ortsbild- beziehungsweise kulturlandschaftsprägend einstuft. Die landwirtschaftlichen Nebengebäude wie Remise und Stallungen würden abgerissen.

Zweigeschossige Bauweise

Die Verwaltung habe sich bereits seit einiger Zeit bemüht, weitere geeignete Flächen in Dahl zu erwerben, teilt die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke in der Beschlussvorlage zur Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes mit. Mehrere Versuche seien jedoch aufgrund geografischer, topografischer oder entwässerungstechnischer Gründe gescheitert. Beim Ankauf des Gotthardshofes sei es besonders positiv, dass die Stadt das Gelände erwerben konnte, ohne landwirtschaftliche Tauschflächen bereitstellen zu müssen. Um den Hochwasserschutz in dem neuen Baugebiet sicherzustellen, ist eine Fläche für den Hochwasserschutz vorgesehen. Außerdem soll eine hochwasserangepasste Bauweise empfohlen werden, da Teile des Gebietes im möglichen Überschwemmungsbereich des Ellerbaches liegen.

Was die mögliche Bebauung der ehemaligen Hofstelle angeht, empfiehlt das Stadtplanungsamt maximal zweigeschossige Einzelhäuser mit bis zu zwei Wohneinheiten im östlichen Bereich sowie zweigeschossige Mehrfamilienhäuser im westlichen Bereich. Dort könne gegebenenfalls auch eine Seniorenwohnanlage in Form von Wohngemeinschaften angesiedelt werden.