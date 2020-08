Ärger um Abstandsregel und Maskenpflicht

Padrerborn-Schloß Neuhaus (WB/mba). Am Gymnasium Schloß Neuhaus haben am ersten Schultag nach den Ferien zahlreiche Schüler des Abiturjahrgangs bei einer Jahrgangsstufenversammlung gegen die Corona-Infektionsschutzbestimmungen verstoßen. Bei der Veranstaltung am Mittwochvormittag im Schlosspark mit etwa 170 Schülern wurden die Abstandsregeln nicht eingehalten und auch kein Mund-Nasen-Schutz getragen, obwohl dies zunächst bis zum 31. August so vorgeschrieben ist.

Von Westfalen-Blatt