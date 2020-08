In einem Lagerbetrieb an der Halberstädter Straße löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Feuer oder Rauch waren nicht wahrnehmbar, so dass sich dieser Einsatz als Fehlalarm herausstellte.

Aufgrund des Starkregens liefen zwei Unterführungen voll. An der Borchener Straße waren keine Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr erforderlich. Am Bahnhof hingegen musste das Regenwasser mit Tauchpumpen aus der Unterführung und einen angrenzenden Aufzugsschacht abgepumpt werden.

An insgesamt sechs Einsatzstellen drang Wasser in Kellerräume ein. Überwiegend floss das Wasser eigenständig ab. In einem Wohnhaus an der „Wasserburg“ wurden Tauchpumpen eingesetzt.

Neben den hauptamtlichen Wachen Nord und Süd waren auch die freiwilligen Löschzüge Stadtmitte, Stadtheide und Wewer im Einsatz.