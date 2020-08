Zimmerbrand im Akeleienweg

Familienvater zieht sich bei Feuer in Paderborn leichte Verbrennungen an den Händen zu

Paderborn (WB). Die Feuerwehr der Stadt Paderborn ist am Samstag um 17.23 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr“ in den Akeleienweg alarmiert worden. Aus bisher ungeklärter Ursache war eine Matratze im Schlafzimmer einer Maisonette-Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in Brand geraten.