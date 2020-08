In Einfamilienhaus an der Meßdornstraße eingedrungen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (WB). Bislang unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Woche in der Zeit von Donnerstag, 13. August, bis Freitag, 14. August, gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Meßdornstraße eingedrungen. Nach Angaben der Polizei wurden in den Innenräumen Schränke und Schubladen durchsucht.