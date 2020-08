Paderborn-Schloß Neuhaus (WB). Die Polizei Paderborn hat am Sonntagnachmittag einen 45-jährigen Mann festgenommen, der in Verdacht steht, kurz zuvor einen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt an der Bentelerstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus verübt zu haben.

Von Westfalen-Blatt