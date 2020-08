40 Corona-Fälle in sieben Kommunen des Kreises Paderborn, in drei Kommunen ist keine aktuelle Infektion registriert

Paderborn (WB). Sieben neue Corona-Fälle vermeldet der Kreis Paderborn (vier in Paderborn, zwei in Bad Lippspringe sowie eine Neuinfektion in Delbrück). Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronainfektionen seit Ausbruch der Pandemie steigt auf 800 (Stand 17. August, 11 Uhr).