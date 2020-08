Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Paderborn (WB). Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich des George-Marshall-Rings mit der Karl-Schurz-Straße in Paderborn, haben sich am Montagnachmittag zwei Personen schwere und eine weitere leichte Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizeich war eine 22-Jährige gegen 16.05 Uhr mit einem Renault Clio auf der Karl-Schurz-Straße in Richtung George-Marschall-Ring unterwegs.

Von Westfalen-Blatt