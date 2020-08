Nach Angaben der Polizei war am Morgen gegen 10.55 Uhr eine 81-Jährige auf der Fußgängerbrücke Almering im Bereich des Parkplatzes zum Schloss- und Auenpark aus noch ungeklärter Ursache mit einem Fahrrad gestürzt. Dabei zog sich die Frau, die keinen Helm trug, schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus.

Am Montagabend kam laut Polizei gegen 20 Uhr eine 17-Jährige am Rolfshof zu Fall. Sie hatte versucht, mit ihrem Rad von der Fahrbahn auf den Bürgersteig aufzufahren. Dabei rutschte sie wahrscheinlich auf der nassen Bordsteinkante weg. Sie erlitt eine leichte Kopfverletzung und wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.